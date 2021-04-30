2021/04/30 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’’سنمنع استغلال السلطة’’..تحالف عزم حول لجنة ’’اجتثاث البعث’’: رئيس البرلمان أغفل متعمداً هذه التعديلات- عاجل

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