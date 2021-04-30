الصحة النيابية توضّح حقيقة وجود تهريب للقاحات كورونا

2021/04/30 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة، وجود تهريب للقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى خارج البلاد.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة، جواد الموسوي، في تصريح صحفي: "وردتنا بعض الشكاوى من بعض الأطراف عن وجود تهريب للقاح"، مؤكداً أنه "تم خلال الأسبوع المنصرم تدقيق الموضوع وزيارة وزارة الصحة وبعض المنافذ الخاصة بإعطاء اللقاح، وتم تدقيق الآلية بحسب الرابط الإلكتروني وحسب التسجيل في المراكز".وأضاف الموسوي، أنه "تم التأكد من كل الآليات بأنها صحيحة ولا يوجد هناك تسريب او تهريب للقاح أو لبطاقة اللقاح، وكذلك لا توجد معلومة أو تأكيد بأن هناك كمية من اللقاحات تسرب الى أي مكان خارج العراقية".وأكد، على "ضرورة أن تكون هناك رقابة شعبية حتى من المواطن في هذا الموضوع"، خاتماً بالقول: "نحن على استعداد كامل بالتحقق منه وبأي معلومة تأتي من قبل أي مواطن، ونتمنى ان تكون دقيقة للتحقق منها".

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