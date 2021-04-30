كردستان تقرر فتح المدارس بعد عيد الفطر

2021/04/30 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة اقليم كردستان، فتح المدارس

امام الطلاب بعد عطلة عيد الفطر المبارك

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