"القتل بوجوه مكشوفة".. الصراعات الفصائلية في شمال سوريا تغذي "جرائم الثأر" 

2021/04/30 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوجوه مكشوفة وفي وضح النهار، أقدم خمسة مسلحين في مدينة جرابلس السورية، الخميس، على قتل اثنين من عناصر "الجيش الوطني السوري" داخل أحد محال الإلكترونيات، في جريمة هزت المنطقة كونها نُفذت تحت "أعين الجميع"، ولاسيما الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تنتشر هناك.

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