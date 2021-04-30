2021/04/30 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، خارطة التحالفات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب التي ستجرى في العاشر من تشرين الأول للعام 2021.وحصل “المركز الخبري الوطني” على هذه الوثائق، التي تتكون التحالفات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



مفوضية الانتخابات تنشر خارطة التحالفات الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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