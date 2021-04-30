2021/04/30 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، أن أنقرة ستواصل عملياتها في شمال العراق وستنشئ قاعدة هناك على غرار ما فعلته في سوريا، للسيطرة على الوضع قرب حدودها، حسب وسائل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا: سننشئ قاعدة في شمال العراق المركز الخبري الوطني.

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