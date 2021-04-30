الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن العراقيين العالقين في الهند

2021/04/30 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، توجيهات بشأن العراقيين العالقين في الهند.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي، إن “الكاظمي وجه بتسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن”.

وشمل التوجيه، بحسب البيان “أخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة كافة، بحسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، على المواطنين العراقيين العائدين من الهند”.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.

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