2021/04/30 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى عماد عودة، مدرب نفط البصرة، اليوم الجمعة، رضاه عن التعادل (1-1) أمام القاسم، في الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز.

وقال عودة في تصريحات: “نقطة التعادل لم تكن سيئة لعدة اعتبارات، أولا فريقنا دخل المباراة وهو فائز في الجولتين الماضيتين”.

وزاد: “بالتالي متوقع أن يكون هناك هبوط نسبي بعد الجهد الكبير في المباراتين الماضيتين، والسبب الآخر أن القاسم دخل باندفاع كبير لأنه مهدد بالهبوط وبالتالي يبحث عن النقاط لتأمين وضعه في اللائحة”.

وأردف: “ندرك صعوبة المباريات المتبقية من الدوري، هناك فرق ستقاتل من أجل النقاط لتأمين وضعها في الدوري، وأخرى تنافس على المقاعد الآسيوية واللقب، وبالتالي المباريات المتبقية صعبة جدا”.

وأتم: “نفط البصرة تمكن من تأمين استمراره في الدوري الممتاز، لكن هدفنا في المباريات المتبقية التقدم بلائحة الترتيب وطموحنا الوصول إلى مركز يليق بنفط البصرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب نفط البصرة: المباريات المتبقية من الدوري العراقي معقدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب نفط البصرة: المباريات المتبقية من الدوري العراقي معقدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).