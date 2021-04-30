الناصرية: سيدة تضرم النار في غرفة زوجها.. حرق قلبها بالزواج من ثانية فأحرقته وهو نائم!

2021/04/30 | 17:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أقدمت سيدة في محافظة ذي قار، الجمعة، على حرق زوجها بعد زواجه من امرأة ثانية، فيما نجا الزوج وتجاوز مرحلة الخطر بأُعجوبة وبعد تدخل الجيران.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (30 نيسان 2021)، إن "شخصاً متزوجا منذ أعوام ولم يُرزق بذُرية، فاضطر إلى الزواج من امرأة ثانية، وعندما علمت زوجته الأولى بذلك أقدمت على حرقه وهو نائم في غرفته، قبل أن ينجو بأُعجوبة بعد أن سارع الجيران إلى إطفاء الحريق بمنطقة الشموخ وسط الناصرية".

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح المصدر أن "الزوجة الأولى استغلت نوم زوجها في غرفتها، وقامت برش الغرفة بمادة النفط وأشعلت النيران وخرجت، ثم أحكمت قفل بابها وهربت، وعندما نهض الزوج لم يجد مفراً من النيران فاختبأ داخل الثلاجة لحين إخماد الحريق من قبل الجيران".

وأضاف، أن "الرجل تعرض لحروق خطيرة بنسبة تجاوزت 60%، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الاسعافات والعلاج، قبل أن يتم نقله لمستشفى آخر بمدينة الأهواز الإيرانية، حيث تجاوز مرحلة الخطر، فيما أصدر القضاء أمر القاء قبض بحق الزوجة وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي".

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