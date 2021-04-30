الكشف عن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

2021/04/30 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع كشفت وسائل اعلام ، اليوم الجمعة، أن كريستيانو رونالدو نجم وهداف يوفنتوس، يريد الرحيل عن اليوفي بنهاية الموسم الجاري.وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن رونالدو كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد نادٍ جديد له بالموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.وأضافت أن" ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارًا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويًا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي".ولفتت إلى أن" موقف رونالدو من البقاء تغير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي".وختمت بأن الأمر بين رونالدو ويوفنتوس يشبه الانفصال لكنهما مازالا يعيشان معًا".

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