التربيَّة النيابيَّة تطرح مقترحات لإنهاء العام الدراسي الحالي لهذه الفئة

2021/04/30 | 17:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جددت لجنة التربية والتعليم النيابية، الجمعة، توصيتها بإلغاء الدوام الحضوري في المدارس، والاكتفاء بالتعليم الإلكتروني، فيما طرحت مقترحات لإنهاء العام الدراسي الحالي.وقال عضو اللجنة، عباس الزاملي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووزارة التربية، وكل المعنيين، إلغاء الدوام الحضوري والاكتفاء بالتعليم الالكتروني وترتيب أوضاع العالم الدراسي الحالي، نتيجة الإصابات […]

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