القائد السابق للحرس الثوري الإيراني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

2021/04/30 | 17:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، القائد السابق للحرس الثوري، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقررة في يونيو/ حزيران القادم .القائد السابق للحرس الثوري الإيراني يعلن […]

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