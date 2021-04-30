الإستحقاق الآسيوي للمنتخب يوقف الدوري الممتاز للصالات

2021/04/30 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة كرة الصالات في الهيأة التطبيعية لكرة القدم اليوم الجمعة، توقف مسابقة الدوري الممتاز ابتداءً من 1/5/2021 والى إشعار آخر، بسبب خوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراتين أمام تايلند في الملحق الآسيوي المؤهل الى كأس العالم.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،"ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأول غدا السبت في محافظة النجف الأشرف، يعقبه معسكر خارجي وتأمين مباريات ودية في دبي مع منتخبات الإمارات ولبنان وفيتنام، ومن المؤمل ان تكون الإمارات أرضا لخوض الملحق المونديالي للمنتخبات الأربعة ( العراق - تايلند - فيتنام - لبنان )".

وأضافت،" ويسعى الجهاز الفني في المعسكر التدريبي لتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا وخططيا، ودراسة نقاط القوة والضعف في المنتخب التايلندي، وتحقيق الانسجام السريع بين اللاعبين".

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره التايلندي في مباراتين فاصلتين في العشرين والخامس والعشرين من شهر أيار المقبل لتحديد المنتخب المتأهل إلى مونديال كأس العالم.

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