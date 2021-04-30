جمهور الكرة السوري يتحدى كورونا

2021/04/30 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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إحتفلت جماهير تشرين بلقب الدوري السوري لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، من دون أي مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتجمعت الجماهير في شوارع مدينة اللاذقية، معقل النادي، معبرة عن سعادتها بأداء ونتائج فريقها، وباللقب الذي حسم قبل جولة من نهاية البطولة.

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