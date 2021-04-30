النفط يزيد من خسائره

2021/04/30 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

زادت أسعار النفط من خسائرها، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع الخام الأمريكي بنحو 2%، أما "برنت" فقد هبط بحوالي 1.8%.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد هبط الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بحلول الساعة 16:51 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.09% إلى 63.65 دولار للبرميل.

فيما تراجع مزيج "برنت" بنسبة 1.75% إلى 67.36 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن لامست الأسعار أمس أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ طغت المخاوف اليوم من إجراءات الإغلاق في الهند والبرازيل على التوقعات الإيجابية بزيادة الطلب على النفط.

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