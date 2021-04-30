صدمة جديدة لبرشلونة.. الاتحاد الإسباني يتخذ قرارا بحق كومان بعد واقعة غرناطة

2021/04/30 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون برشلونة الإسباني من دون مدربه الهولندي رونالد كومان في مباراتين من الدوري المحلي الذي دخل أمتاره الأخيرة، وذلك بعد إيقافه لـ"عدم احترام" الحكم خلال خسارة، الخميس، على أرضه ضد غرناطة (1-2) في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.

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