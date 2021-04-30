مؤشرات أولية “مقلقة” وتناقض الخطط العراقية المتفائلة.. الإيرادات غير النفطية لاتبشر بخير!

2021/04/30 | 17:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، عن تراجع هائل في الإيرادات غير النفطية ولاسيما الجمارك، حيث تراجعت بنحو النصف.

وبحسب مؤسسة عراق المستقبل، فإن “الايرادات غير النفطية للعراق تراجعت لغاية شباط 2021 بنسبة 6% مقارنة مع نفس الفترة لغاية من عام 2019 “.

وبينت أن “ايرادات الضرائب على الدخول ( الكمارك) تراجعت بنسبة 49% مقارنة مع 2019 لتحقق فقط 105 مليار دينار بينما حققت خلال نفس الفترة ما قيمته 206 مليار دينار وتمثل الضرائب على الدخول ما نسبته 11.63% من مجمل الايرادات غير النفطية”.

وأضاف أن “الايرادات التحويلية فارتفعت بنسبة 27% لتبلغ 250 مليار دينار بعد ان كانت 195 مليار دينار خلال 2019 وتمثل الايرادات التحويلية ما نسبته 27% من مجمل الايرادات غير النفطية”.

وأوضحت البيانات أن “الضرائب السلعية ورسوم الانتاج فانخفضت بنسبة 42% لتصل الى 146 مليار دينار بعد ان كانت في نفس الفترة من 2019 بقيمة 253 مليار دينار وتمثل الضرائب السلعية ورسوم الانتاج ما نسبته 16% من مجمل الايرادات غير النفطية، اما الرسوم فارتفعت بنسبة 21.8% لتبلغ 176 مليار دينار بعد انت كانت 145 مليار دينار خلال 2019 وتمثل الرسوم ما نسبته 19.56% من مجمل الايرادات غير النفطية”.

وبحسب المؤسسة فإن “مجمل الايرادات غير النفطية تمثل ما نسبته 9% فقط من مجمل الايرادات”.

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