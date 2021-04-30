بالوثائق.. المفوضية تعلن خارطة التحالفات الانتخابية

2021/04/30 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، التحالفات الانتخابية التي ثُبتت رسمياً لديها، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء مهلة التسجيل.

وبلغ عدد التحالفات الانتخابية، بحسب وثائق المفوضية التي حصلت “تقدم” على نسخ منها، بلغ 18 تحالفاً.

في مايلي نص الوثائق:

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