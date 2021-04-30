التربية النيابية تقترح إنهاء العام الدراسي

2021/04/30 | 18:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد طرحت لجنة التربية النيابية إنهاء العام الدراسي الحالي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.و اقترحت على ان يتم الاعتماد على درجات نصف السنة التي تم إجراؤها سابقاً للصفوف الغير منتهية و انهاء العام الدراسي الحالي.وقالت اللجنة ان ،فيما يخص طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط بالإمكان …

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