اقليم كوردستان يسجل 880 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/30 | 18:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن تسجيل 880 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "429"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: 9486 فحصاً جديداً

•(2952) اربيل

•(2099) السليمانية

•(3913) دهوك

•(100) حلبجة

•(376) كرميان

•(46) رابرين

2.



الاصابات: (880 اصابة جديدة)

•(176) اربيل

•(269) السليمانية

•(376) دهوك

•(6) حلبجة

•(38) كرميان

•(15) رابرين

3.



الشفاء: (919 حالة شفاء جديدة)

•(112) اربيل

•(325) السليمانية

•(415) دهوك

•(4) حلبجة

•(53) كرميان

•(10) رابرين

4.



الوفيات: (5 حالات وفاة)

•(3) اربيل

•(1) السليمانية

•(1) دهوك

•(0) حلبجة

•(0) كرميان

•(0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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