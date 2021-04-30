فيدال يرفض الانضمام لعملاق فرنسي

2021/04/30 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتبط التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط إنتر ميلان، بالرحيل عن النيراتزوري، في ظل خروجه من خطط المدرب أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، وجلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء.

وانضم فيدال إلى إنتر ميلان، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف برشلونة عقب نهاية الموسم مجانًا.

وذكرت صحيفة “لا بروفانس” الفرنسية، أن خورخي سامباولي المدير الفني لمارسيليا ومدرب فيدال السابق في منتخب تشيلي، عرض عليه فرصة الانضمام لصفوف الفريق، لكن فيدال رفض هذه الفرصة.

وأضافت أن فيدال أبلغ سامباولي، أنه يشعر بحالة جيدة في إنتر، وأنه على علاقة جيدة بالمدرب كونتي، وشدد على أنه يريد اللعب في إنتر لموسم آخر.

وشارك فيدال في 30 مباراة بقميص النيراتزوري في مختلف المسابقات حتى الآن، سجل فيها هدفين وصنع مثلهما.

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