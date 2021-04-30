2021/04/30 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري بعد انتهاء مهمة الشرطة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

وحددت اللجنة يوم الاثنين المقبل موعدا لمباراة القوة الجوية والديوانية، على ملعب الشعب والمؤجلة من الجولة 27.

بينما ستكون مباراة الشرطة ونفط ميسان، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الشعب المؤجلة من الجولة 28.

كما حددت يوم الجمعة المقبل موعدا لإقامة مواجهة الكرخ والشرطة المؤجلة من الجولة 29، ولقاء القوة الجوية ونفط الوسط في المؤجل من الجولة 28.

يشار إلى أن القوة الجوية يتصدر الدوري العراقي الممتاز برصيد 59 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد مواعيد مؤجلات الدوري العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد مواعيد مؤجلات الدوري العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).