موجة جديدة من الأمطار تجتاح اقليم كردستان

2021/04/30 | 18:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقعت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، ان موجة جديدة من الأمطار ستجتاح الاقليم.وقالت مديرة الأنواء الجوية في بيان، ان “الأجواء اليوم الجمعة ستكون مابين الصحو والغائم جزئيا، أما يوم غد السبت فستكون الأجواء غائمة وفي ساعات العصر ستكون هناك موجة من الامطار المتقطعة تصاحبها عواصف رعدية”.وأضاف […]

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