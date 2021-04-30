50% من أموال الرواتب الكلية تذهب لـ3 جهات فقط.. والنمو الاستحواذي مستمر!

2021/04/30 | 18:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تكلف 3 جهات حكومية أو ما تمثل 6% من مجمل المؤسسات الحكومية العراقية، تكلف الدولة نصف أموال الرواتب الكلية في العراق، وذلك لاسباب مختلفة قد تتعلق بارتفاع قيمة الرواتب لهذه الجهات فضلًا عن الأعداد الكبيرة لافرادها.

وبحسب المهتم بالشأن الاقتصادي منار العبيدي فإن “رواتب الحكومة العراقية تمثل ما نسبته 51% من مجمل المصروفات الحكومية ويلاحظ ان من مجموع 43 وزارة وجهة حكومية فان 3 جهات فقط تمثل رواتبها 50% من مجمل راوتب الوزارات والهيئات اي ما يعادل 25% من مجمل المصروفات الكلية “.

ويبين العبيدي ان “هذه الجهات هي وزارة الداخلية ، ووزارة الدفاع ، ومجلس الوزراء وكافة الهيئات المنضوية تحت المجلس “.

ويشير الى ان “17 جهة حكومية من اصل الـ 44 جهة تمثل رواتبها ما نسبته 94% من مجمل الرواتب بينما تمثل باقي الجهات والوزارات الـ 26 ما نسبته 6% فقط من مجمل رواتب الدولة العراقية “.

ويبين العبيدي ان “رواتب الجهات الثلاث تمثل ما نسبته 25% من مجمل مصروفات الدولة العراقية وبالرغم من ان النسبة كبيرة جدا الا انه يلاحظ ان نسب النمو السنوية في رواتب الجهات الثلاث ما زال مرتفعا وان رواتب الجهات الثلاث ترتفع سنويا حيث ارتفعت رواتب وزارة الداخلية بمقدار 15% على مدار السنوات الاربعة الماضية بينما نمت نسبة رواتب وزارة الدفاع بمقدار 26% ، اما رواتب مجلس الوزراء والهيئات المنضوية تحته فارتفعت بنسبة 55%”.

ويوضح الشكل المبين مقدار الزيادة السنوية الحاصلة في معدلات رواتب هذه الوزارات منذ 2018 ولغاية 2021

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