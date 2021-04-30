في بيان رسمي.. برشلونة يعلن نجاحه في تجديد عقد نجمه بشرط جزائي

2021/04/30 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أصدر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، للإعلان عن نجاح إدارة البارسا بتجديد عقد أوسكار مينجويزا، مدافع الفريق الأول ليتواجد داخل ملعب الكامب نو لفترة أطول.

وتم تصعيد مينجويزا إلى الفريق الأول في صيف 2019، صاحب الـ21 عامًا، كان من المقرر أن ينتهي تعاقده في 30 حزيران القادم مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح نادي برشلونة، في بيانه، اليوم، أنه،" تم النجاح في تفعيل خيار تمديد عقد مينجويزا، والذي سيظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 حزيران 2023.

وأضاف البيان الكاتالوني، أنه،" تم وضع شرط جزائي في عقد مينجويزا قدره 100 مليون يورو".

وعلى مدار الموسم الجاري، شارك مينجويزا في 37 مباراة في مختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أخرين.

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