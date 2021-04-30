محذرا من التفشي العالمي للجائحة.. نائب يطالب التربية بقرار فوري يخص الدوام الحضوري

2021/04/30 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

جددت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الجمعة، توصيتها بإلغاء الدوام الحضوري في المدارس، والاكتفاء بالتعليم الإلكتروني، فيما طرحت مقترحات لإنهاء العام الدراسي الحالي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية "واع" عن عضو اللجنة، عباس الزاملي، قوله: "على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووزارة التربية، وكل المعنيين، إلغاء الدوام الحضوري والاكتفاء بالتعليم الالكتروني وترتيب أوضاع العالم الدراسي الحالي، نتيجة الإصابات الأخيرة بين صفوف الطلبة، والشعور بخطر تفشي الوباء بشكل لايمكن السيطرة عليه".

وأوضح الزاملي، ان "وزارة التربية لديها صفوف غير منتهية، وتم إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها وإنهاء العام الدراسي الحالي لهذه المراحل"، مبينا أن "الصفوف المنتهية، وهي السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي والطلبة الخارجيون، فقد تم إجراء امتحاناتهم التمهيدية، ونحن بحاجة الى اختبار آخر".

وبين، ان "طلبة السادس الابتدائي وكذلك الثالث المتوسط، بالإمكان اعتماد درجة نصف السنة، أو هناك خيار آخر ان يكون لطلبة الثالث المتوسط امتحان وزاري".

ودعا الزاملي وزارة التربية إلى "ترتيب اوراقها باتجاه انهاء العام الدراسي وفق المعطيات الحالية والأخذ بعين الاعتبار عدد الإصابات العالية وتفشي الوباء على مستوى العالم بشكل مخيف جدا"، مؤكداً ان "وزارة التربية أمام مسؤولية كبيرة جداً، ونحن لنا ثقة بالوزارة لوجود تجربة سابقة والجميع مع حياة الطلبة".

وأضاف، أن "لجنة التربية توصي بتعليق الدوام الحضوري والبقاء على الالكتروني، للحفاظ على سلامة الطلاب، لحين اتخاذ وزارة التربية قرارات بشأن العام الدراسي الحالي"، مؤكدا ان "لجنة التربية لديها تواصل مع الوزارة وهي تتبنى هذا الموضوع".

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