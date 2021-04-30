"تعرضن لاستغلال جنسي".. معظم البريطانيات المعتقلات في سوريا هن ضحايا للاتجار بالبشر

2021/04/30 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة ريبريف غير الحكومية الحقوقية، الجمعة، أن ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا هم ضحايا للاتجار بالبشر، مستنكرة "تخلي لندن" عنهم.

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