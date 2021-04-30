الصحة العالمية تكشف عن تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم

2021/04/30 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.

وأظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.

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