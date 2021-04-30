العراق: استثمارات جديدة في حقول الغاز جنوباً وشرقاً

2021/04/30 | 18:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة بدأت تنفيذ 3 مشاريع تقول إنها واعدة لاستثمار الغاز (فرانس برس)

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، البدء بعملية استثمار أكثر من 1500 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً من الغاز الطبيعي، مؤكدة طموحها للوصول إلى طاقة استثمارية تصل إلى 4000 مقمق باليوم قبل حلول عام 2025.

ووفقاً لبيان أصدره وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، فإنّ "الوزارة بدأت تنفيذ 3 مشاريع واعدة لاستثمار الغاز في محافظات البصرة، وميسان، وذي قار، جنوبي العراق ستضيف أكثر من 1000 مقمق باليوم إلى الإنتاج الوطني الحالي".

وأعلن أيضاً عن نجاح الوزارة، الشهر الماضي، في إحالة عقد استثمار حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى إلى إحدى الشركات الصينية العالمية لاستثمار الغاز الحر، وبكمية تصل إلى 300 مقمق باليوم.

وأكد إسماعيل "مضي العراق باستثمار الطاقة الشمسية في رفد محطات الطاقة الكهربائية عبر تنفيذ تعاقدات مع شركات عالمية لتوليد 10000 آلاف ميغاواط قبل عام 2025"، موضحاً أنه "تمت إحالة عقد توليد بطاقة 750 ميغاواط إلى المنظومة الوطنية، وأن عملية إنتاج الطاقة الشمسية هي الأقل كلفة بالمقارنة مع الطاقات الأخرى".

وأشار إلى "استهلاك منظومة توليد الطاقة الكهربائية كمية 250 ألف برميل من النفط الأسود والخام يومياً، وأنه يتم بذل الجهود الاستثنائية للإسراع في تحويل هذه المحطات إلى استخدام وقود الغاز المحلي أو المستورد، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التوليدية لمحطات الطاقة الكهربائية، والتقليل من الآثار البيئية، فضلاً عن استثمار تصدير النفط الخام والأسود بدلاً من حرقه في توليد الطاقة الكهربائية، لتحقيق عائدات مالية تدعم الموازنة وتعزز من الاقتصاد الوطني".

ولفت إلى أن "الوزارة تبحث إمكانية الاستفادة من فائض إنتاج الغاز المصري لدعم منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية، خلال المرحلة الحالية، بهدف تحقيق مرونة في توفير وقود الغاز من مصادر عديدة لتغطية جزء من حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية ولحين تحقيق الاكتفاء الذاتي عام 2025".

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه بغداد حالياً لتأمين احتياجاتها من الغاز اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، بشكل عاجل، في وقت بدأت فيه بوادر أزمة تلوح بالأفق مع خروج تظاهرات في عدد من المحافظات تندد بقلة تجهيز التيار الكهربائي.

ويخوض العراق حالياً مباحثات مع إيران لزيادة تجهيز الغاز، وأبدى وزير الكهرباء العراقي، ناجد مهدي حنتوش، تفاؤله بتجاوب الجانب الإيراني لتزويد بلاده بالكميات الإضافية المطلوبة من الغاز.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية المحلية (واع)، إنّ "الزيارة المرتقبة التي سنجريها إلى إيران نأمل من خلالها تحقيق ما هو مخطط له من تجهيز الكميات المطلوبة من الغاز لجميع المحطات الكهربائية"، مؤكداً أنّ "تحسناً سيطرأ على تجهيز الطاقة خلال الفترة المقبلة، وأن وزارة الكهرباء تحظى بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وقللت إيران أخيراً صادراتها من الغاز إلى العراق، بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية المتراكمة عليه، والتي وصلت إلى 5 تريليونات دينار عراقي (الدولار يساوي 1460 ديناراً عراقياً)، حيث وصلت الكميات المستوردة إلى ربع احتياجات العراق، ما تسبب بخروج وحدات توليد كهربائية عن العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: استثمارات جديدة في حقول الغاز جنوباً وشرقاً) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: استثمارات جديدة في حقول الغاز جنوباً وشرقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).