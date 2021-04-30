"الصحة" النيابية توضح حقيقة واقعة تهريب لقاحات كورونا خارج العراق

2021/04/30 | 18:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت خلية الأزمة النيابية في العراق، واقعة تهريب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى خارج البلاد.وقال جواد الموسوي، عضو لجنة الصحة والبيئة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، أنه تم التأكد عبر جميع الآليات بعدم وجد تسريب …

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