بسبب السلالة الجديدة.. العراق يجلي مواطنيه العالقين في الهند

2021/04/30 | 18:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه مصطفى الكاظمي،رئيس مجلس الوزراء العراقي، بتسيير رحلات عبر الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء المواطنين العالقين في الهند، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.وأوضح مجلس الوزراء العراقي في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن التوجيه شمل أخذ وزارة …

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