اختطاف ضابط كبير في بغداد

2021/04/30 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة ديالى، بانقطاع الاتصال عن العميد (علي عبدالوهاب لعيبي) بعد ذهابه إلى بغداد.

وبحسب وثيقة حصل موقع NRT على نسخة منها اليوم، (30 نيسان 2021)، انه تم الاستخبار من ذوي العميد الذي اخبر انه خرج يوم 28 نيسان الحالي وذهب إلى منطقة اليرموك في بغداد، ولم يعد لحد الان، وان جميع هواتفه مغلقة، وتم تسجيل اخبار في مدينة الصدر مركز شرطة التهذيب.

وتضاربت الانباء بشأن اختطاف او هروب العميد علي، مدير استخبارات ديالى السابق، حيث ان بعضها يتهم العميد بالهروب، لوجود مجالس تحقيقية ودعاوى بحقه، فيما تقول اخرى بان العميد تعرض للاختطاف من قبل عناصر داعش.

A.A

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