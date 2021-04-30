الشرطة يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية بدوري الأبطال

2021/04/30 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع يخوض فريق الشرطة لكرة القدم ، مساء اليوم الجمعة، مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا والتي ستجمعه بفريق الاستقلال الإيراني.ويتواجه الفريقان في الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة في ملعب الجوهرة ".وكات نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الاستقلال الإيراني بثلاثة اهدف مقابل لا شيء ". ويتطلع فريق الشرطة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الاستقلال الإيراني بعد فوزه على الدحيل القطري 2-1 في خامس مبارياته في دوري أبطال آسيا ". وودَّع الشرطة البطولة الآسوية بعد 4 خسائر متتالية من فرق مجموعته: الدحيل، واستقلال طهران، والأهلي السعودي".

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