2021/04/30 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شهدت أسعار النفط انخفاضاً جديداً خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع الخام الأمريكي بنحو 2%، أما “برنت” فقد هبط بحوالي 1.8%.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد هبط الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بحلول الساعة 16:51 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.09% إلى 63.65 دولار للبرميل.

فيما تراجع مزيج “برنت” بنسبة 1.75% إلى 67.36 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن لامست الأسعار أمس أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ طغت المخاوف اليوم من إجراءات الإغلاق في الهند والبرازيل على التوقعات الإيجابية بزيادة الطلب على النفط.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض جديد بأسعار النفط العالمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض جديد بأسعار النفط العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).