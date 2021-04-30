تصريح جديد من العمليات المشتركة بشأن مستهدفي الأرتال العسكرية

2021/04/30 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، أن هناك جهداً استخباريا لملاحقة مستهدفي الأرتال العسكرية.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي إن "هناك جهودا كبيرة تقوم بها القوات الأمنية الاستخباراتية للسيطرة على الكثير من العبوات التي تستهدف الأرتال العسكرية وملاحقة كل من يقوم بذلك".وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة، على أن لا مجاملة أو تهاونا في حماية الأهداف الحيوية.

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