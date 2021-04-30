حراك حكومي لجلب أطباء عالميين لمعالجة الامراض المستعصية في البصرة

2021/04/30 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -خاصأكد النائب عن محافظة البصرة، ضرغام الاجودي، اليوم الجمعة، أن الحكومة المحلية في محافظة البصرة تتحرك لجلب أطباء أجانب من مختلف دول العالم الى المحافظة، لمعالجة الحالات المستعصية واجراء العمليات الكبرى.وقال الاجودي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الحكومة المحلية في محافظة البصرة لديها مساعي لاستضافة اطباء من الهند والمانيا والسويد ودول اخرى لاجراء العمليات الخاصة لمواطني المحافظة وعلى نفقتها الخاصة، مع قرب العمل بمشروع ارسال اصحاب الامراض المستعصية للعلاج خارج البلاد بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة في دائرة صحة المحافظة". وأضاف أن "هذا المشروع الصحي والانساني لعلاج الامراض المستعصية جاء بسبب الفجوة الموجودة بين المؤسسات الصحية المحلية مع النظام الصحي الخارجي، فضلا عن نقص الخبرة الطبية والامكانيات التكنولوجية لدينا بالمقارنة مع الدول الأخرى، خصوصا في العمليات فوق الكبرى كزراعة الكبد او النخاع". وتابع ان "هذا الحراك لمعالجة المرضى سيتحقق بعد فتح السفر الذي اغلق نتيجة لتداعيات كورونا".

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