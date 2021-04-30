ضبط عبوات ناسفة واعتقال متاجرين بالمخدرات في الأنبار

2021/04/30 | 18:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ضبطت القوات الأمنية في الأنبار عبوات ناسفة ومتفجرات “من مخلفات تنظيم داعش”، بينما اعتقلت الشرطة شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات وضبطت بحوزتهما كميات منها في مدينة الرمادي.وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، إن مفارزها في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٨، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار “تمكنت من ضبط ١٧ […]

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