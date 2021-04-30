اعتقال متهمين بحوزتهما 'كريستال' في الانبار

2021/04/30 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في محافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه " بعد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع وتوزيع مادة الكريستال المخدرة في مدينة الرمادي منطقة الصوفية، واستحصال الموافقات القضائية الرسمية، تم تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والتوجه إلى المكان المقصود".

وأشارت إلى أنه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر بـ(٧ غم) وأدوات للتعاطي وامبولات وقداحات حرق".وأكدت الوزارة "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة وتوقيف المتهمين وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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