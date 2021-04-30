هذا الوقت هو الافضل لشرب القهوة في رمضان

2021/04/30 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يعد القهوة من أشهر المشروبات في العالم، ومن المفضل تناولها بعد الافطار بساعتين بعد اكل التمر وشرب كميات كافية من الماء وتناول الطعام.

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على القهوة؟

شرب القهوة مباشرة على الإفطار ليست فكرة جيدة، ؛ إذ يزيد الكافيين من إنتاج كمية الحمض في المعدة وقد يسبب حرقة أو اضطرابا فيها.

وفي وقت الإفطار الصائم بحاجة لشرب الماء لتعويض الجسم عما فقده خلال الصيام، وبالمقابل فإن القهوة مدرة للبول ولن تساعد في الترطيب.

اما الذين يعانون من مشاكل في المعدة - مثل ارتجاع المريء أو القرحة - فعلى الأرجح أن القهوة مباشرة على الإفطار مصدر اذى".

ماذا يحدث لجسم الصائم عند شرب القهوة وقت السحور؟

القهوة مدرة للبول، وشربها في السحور قد يعني أنك ستفقد كمية كبيرة من الماء خلال التبول في ساعات الصباح؛ لذلك أيضا لا نوصيك بشربها وقت السحور.

ما أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟

الجواب عموما هو بعد الإفطار بساعتين بعد أن يكون الصائم قد تناول إفطارا صحيا، وشرب كمية كافية من الماء، وأكل التمر، وتناول وجبته؛ عندها يكون جسمك قد استعاد نشاطه، وتم تزويده بالسوائل.

بالمقابل لا ينصح بشرب القهوة متأخرا في الليل، إذ قد تسبب الأرق وتعيق الخلود الى النوم.

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