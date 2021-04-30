التربية النيابية تتحدث لـNRT عن قرار انهاء العام الدراسي الحالي

2021/04/30 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت لجنة التربية النيابية، الجمعة، ان قرار إنهاء العام الدراسي من اختصاص وزارة التربية، داعية إلى إيقاف الدوام الحضوري وجعله إلكترونيا، نظرا للاصابات الكثيرة في البلاد.

وذكر عضو اللجنة صفاء الغانم، في تصريح لـNRT اليوم، (30 نيسان 2021)، ان "مسألة إنهاء العام الدراسي الحالي من اختصاص وزارة التربية، فهي صاحبة الشأن الرئيسي في إنهائه".

وأضاف، كما ان "قرار إيقاف الدوام الحضوري يرجع الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وان وزارة الصحة أرسلت كتابا بإيقاف الدوام في المدارس، الا ان اللجنة لم تطبق القرار".

وأوضح ان "الوباء متفشي في البلاد وفي محافظة البصرة بصورة خاصة، حيث تشهد اصابات كثيرة في أغلب المدارس، وتجنبا لوقوع كارثة صحية في ظل عجز الحكومة عن السيطرة على هذا الوباء الخطير والمتحول إلى الوباء الهندي المستجد، يجب ان يكون الدوام الكترونيا".

وبين ان "التعليم الالكتروني فيه محاسن ومساوئ، لكن الوزارة قادرة على الذهاب الى التعليم الالكتروني في المرحلة المقبلة، لمنع حصول اختلاط بين الطلاب وتزداد أعداد الإصابات".

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