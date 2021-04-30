أحرام على بلابله الدوح؟ لماذا يمنع الغرب العرب من التنمية والازدهار؟ - ابراهيم حجازين

2021/04/30 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_حجازين لماذا يسمح الغرب الرأسمالي لدول مثل البرازيل وماليزيا والهند وغيرها، بينما تعرقل تنمية البلدان العربية.لان للتطور الحاصل في هذه الدول أهمية على صعيد تطوير وتمتين الرأسمالية وتوسيع هيمنتها على الصعيد العالمي..



يمكن أن يحدث هذا التطور في بلاد العرب مع فارق كبير في مردوده عالميا، أن التنمية في بلاد العرب تفترض توحيد أسواقها في بنية إقليمية متشابكة تؤدي إلى توحيدها، وهذا من المحرمات في قاموس المر ......





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