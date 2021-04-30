القمع مسلحا بالغباء - نهاد ابو غوش

2021/04/30 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش الغبي أو الأحمق هو من يقوم بأفعال تضره هو قبل غيره.



مؤكد أنه لا يقصد إيذاء نفسه، ولكنه لا يحسب عواقب أفعاله: فقد يكون مدفوعا بانفعالاته أو أهوائه أو غليان أعصابه مما يسمع أو يرى.



فالذي ينهال بالهراوة أمام الكاميرات، على شابة تعبر عن رأيها، أو على طالب يتظاهر لأمر ما، أو صحفي يغطي الأحداث، تحكمه انفعالات اللحظة عينها ولا يتوقع أن أفعاله سيراها ملايين الناس عبر العالم وسوف يشجبون فعلته ويزدرونه ويحت ......





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