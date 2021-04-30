الاول من أيار... الاقتصاد الوطني على مفترق طرق والبطالة ترتفع في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية - تيسير خالد

2021/04/30 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد يأتي عيد العمال العالمي في الأول من ايار للعام الثاني على التوالي في ظروف استثنائية تنعكس آثارها على الطبقة العاملة الفلسطينية على نحو يثقل كاهلها ، خاصة وهي تجابه خطرين محدقين لا يقل تهديد أحدهما عن الآخر خطرا على واقع الحياة ، التي يعيشها العمال الفلسطينيون ، وهما خطر استمرار انتشار وباء فيروس كورونا وخطر استمرار وتصاعد النشاط الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية بما فيها ......





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