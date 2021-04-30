73% من إصابات نصف العاصمة بغداد جاءت “بالاصطياد”.. ماذا لو لم تكتشف؟

2021/04/30 | 19:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وزعت دائرة صحة الرصافة الاصابات الجديدة وحالات الشفاء المسجلة من فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما جاء 73% من الاصابات عبر الرصد الوبائي.

وذكرت الدائرة في بيان ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 897 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

656 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 84 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 124 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 69 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الصدر 82 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 62 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 12 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 16 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 93 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 101 حالة من خلال الرصد الوبائي

241 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

42 حالة في مدينة الصدر موزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 6

21حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508

15حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

5حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

11حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221

20حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 19

5حالات في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 /

10حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

63 36حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي / شارع / 715 .

36 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 14

7 حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 /

11 حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

5 حالات في منطقة الزوية

7 حالات في كل من / العبيدي / زيونة / حي القاهرة / حي الزهراء

12 حالة في منطقة المشتل

4 حالتت في مننطقة المحمودية

17 حالة في منطقة النهروان

5 حالات في منطقة الكمالية

5حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 143955 توفي منهم 1641 للاسف فيما اكتسب الشفاء 129945 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 12369”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمنت “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”

وقالت الدائرة ان “صحة الرصافة سجلت اكتساب 1005 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة.

واضافت ان “حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :

191حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

15حالة شفاء في جانب صحة الكرخ

62حالة شفاء في منطقة النهروان

108حالة شفاء في منطقة البلديات

47حالة شفاء في منطقة الامين

96حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

85حالة شفاء في حي الزعفرانية

22حالة شفاء في منطقة الراشدية

41حالة شفاء في منطقة حي النصر

76حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

91حالة شفاء في منطقة الشعب

43حالة شفاء في منطقة الحسينية

59حالة شفاء في منطقة الاعظمية

34حالة شفاء في منطقة حي زيونة

35حالة شفاء في منطقة بوب الشام

واوضحت ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”.

وتابع ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

وافادت صحة الرصافة ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 129945 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

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