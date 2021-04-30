كورونا ينهي حياة شقيقين عراقيين خلال 72 ساعة

2021/04/30 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بوفاة شقيقين من أهالي احدى قرى قضاء الخالص، خلال 72 ساعة فقط، اثر مضاعفات فيروس كورونا.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "شقيقين من اهالي احدى قرى قضاء الخالص، (15كم شمال شرق بعقوبة)، توفيا خلال 72 ساعة، بعد اصابتهما بفيروس كورونا وتفاقم وضعهم الصحي نتيجة المضاعفات الحادة التي ظهرت عليها بعد الإصابة".واضاف أن "المناطق الزراعية في محافظة ديالى بدأت الإصابات بكورونا فيها تأخذ بالارتفاع في الاونة الأخيرة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية".ويبلغ اجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في محافظة ديالى منذ ظهور الجائحة وحتى يومنا هذا 319 حالة بينهم اثنين من اعضاء مجلس النواب.

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