الولايات المتحدة تحصن 100 مليون شخص ضد فيورس كورونا

2021/04/30 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى مئة مليون شخص، في الولايات المتحدة، لقاحات تامة ضد كوفيد-19، وفق ما أعلن الجمعة منسق البيت الأبيض للتصدي للوباء جيف زينتس.

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