حل نزاع عشائري استمر لأكثر من 20 سنة في العراق

2021/04/30 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت قيادة عمليات البصرة، الجمعة، التوصل الى حل نهائي لنزاع عشائري استمر لأكثر من 20 سنة في المحافظة.

وقال قائد العمليات، اللواء الركن أكرم صدام، في بيان اليوم، (30 نيسان 2021)، إن "قيادة العمليات، وبحضور المحافظ وشيوخ ووجهاء العشائر، توصلت إلى حل نهائي لنزاع عشائري دام لسنوات بين عشيرتي الكرامشة والفريجات".

وأضاف صدام، أن "البصرة مقبلة على حلول سلمية في أغلب النزاعات العشائرية التي شهدتها طيلة الفترة الماضية".

وأكد قائد العمليات، "على ضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفعيل السلم الأهلي في المحافظة".

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