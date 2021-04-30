عقوبة بإيقاف مدرب برشلونة مباراتين متتاليتين بعد طرده أمام غرناطة

2021/04/30 | 19:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، عقوبة بإيقاف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، لمدة مباراتين، بعد طرده خلال مباراة غرناطة التي خسر فريقه خلالها بهدفين لواحد.

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وأصدرت لجنة المسابقات بيانا أوضحت فيه سبب الإيقاف، قائلة: "يرجع لأفعال التقليل من شأن أو تجاهل الحكام أو المديرين أو السلطات الرياضية".

وجاء في بيان حكم اللقاء أن كومان تم طرده لعدم احترام الحكم غونزاليز فوريتس، بل وبخه قائلا: "يا لك من شخصية"، وكأنها عبارة توبيخية وتقليل من الحكم.

وكشف تقرير الحكم أنه تم تحذير كومان أيضا عدة مرات نتيجة لاعتراضاته، حتى في النهاية وصل الأمر لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رونالد كومان احتج على الحكم الرابع ودخل معه في تلاسن عنيف، وقال له: "يا لها من شخصية"، ما دفع حكم الساحة إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدرب الهولندي وطرده مباشرة.

وكان كومان قد صرح بعد اللقاء: "تحدثت مع الحكم الرابع عن شيء ورد علي بطريقة غير مُحترمة ومن ثم أجبته، لم أتفوه بكلام غير أخلاقي أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "يبدو أن الحكم الرابع أراد أن يكون بطل الراوية، سنرى ما سيضعوا في تقرير المباراة، لكن إذا وضعوا شيئا لم أقله، حينها يتعين علي فعل شيء ما".

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