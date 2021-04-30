كتلة نيابية: عاملان يهددان نزاهة الانتخابات في المناطق المتنازع عليها

2021/04/30 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، اليوم الجمعة، عن عاملين يهددان نزهة الانتخابات المقبلة في المناطق المتنازع عليها.

وقال الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المناطق المتنازع عليها تضم كل الاطياف العراقية دون استثناء، وقد عانت من اوضاع امنية وسياسية متدهورة في السنوات الماضية بسبب ضغوط متعددة الاشكال تفرضها قوى لتحقيق مصالح سياسية".

وأضاف أن "المال السياسي وسطوة بعض الاحزاب المتنفذة عاملان يهددان نزاهة الانتخابات القادمة في المناطق المتنازع عليها"، لافتا الى ان "حجم الاموال التي تنفق من قبل بالبعض كبيرة جدا بالاضافة الى سطوة بعض القوى والتي تستغل الامر في اطار كسب الاصوات من خلال ضغوط تاخذ ابعاد متعددة على الارض".

واشار رئيس كتلة بيارق الخبير في البرلمان، الى ان "جزءا كبيرا من مشكلة المناطق المتنازع عليها هي الضغط على الاهالي"، مؤكدا ان "اعطاءهم حرية الاختيار يمثل بداية حل لكل الاشكالات وهذا ما نتمنى حصوله في الانتخابات المزمع اجراءها في تشرين الاول المقبل".

وتستبق الانتخابات المبكرة المقبلة، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، لقاءات واجتماعات ورؤى مشتركة وأخرى معارضة، للدخول في تحالفات سياسية، وخصوصاً في المناطق المتنازع عليها.

ورغم المحادثات المستمرة بين الأحزاب الكردية المختلفة للتوصل إلى تشكيل تحالف كردي موسع يخوض الانتخابات بكتلة واحدة في المناطق المتنازع عليها، لضمان عدم تشتيت الأصوات، لكن حتى الآن لم تسفر تلك المحادثات عن جديد.

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