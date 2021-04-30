غياب الفتح وسائرون.. قائمة التحالفات السياسية لدى مفوضية الانتخابات

2021/04/30 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غابت قوى كبيرة عن خريطة التحالفات الانتخابية الجديدة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مفوضية الانتخابات، قائمة التحالفات السياسية المسجلة مع نهاية المهلة الرسمية للتسجيل.

وضمت القوائم، التي اطلع "الترا عراق"، على نسخة منها، 18 تحالفًا سياسيًا أبرزها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"النصر" لحيدر العبادي، و"تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

فيما غاب تحالف الفتح والأطراف المنضوية فيه عن خريطة التحالفات السياسية الجديدة، فضلاً عن التيار الصدري والحكمة وبعض القوى الأخرى.

وتنتهي مهلة لتسجيل التحالفات السياسية، خلال ساعات، إذ حدد مجلس المفوضيين في المفوضية العليا للانتخابات، الأول من أيار/مايو القادم، موعدًا نهائيًا لإغلاق ملف التحالفات الانتخابية.

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